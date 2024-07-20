بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب.. شقيق شيرين: "حسبي الله ونعم الوكيل اللهم بلغت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب، واثار محمد عبد الوهاب شقيق شيرين جدلًا بمنشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وسط حيرة جمهورها ومتابعيها.

وعلق محمد عبد الوهاب عبر حسابه وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أني بلغت اللهم فاشهد اني عملت اللي عليا وأنت شاهد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه وعلقوا: "رجعت له تاني يا أستاذ محمد، تبقى مصيبة فعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه العوض ومنه العوض، رجعوا لبعض ولا ايه الله يعينك، ليه كده بس الواحد كان فرح والله، لا بجد مش معقول كده".

فوجئ جمهور ومتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات، وأكدت شيرين أنها فوجئت بوجود طليقها في فيلتها بمنطقة التجمع الخامس ووقع بينهما شجار بسبب حسابات بنكية خاصة وتطور الأمر بالتعدي بالضرب على شيرين.

تصدر هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب والتي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات وكدمات، وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" نظرًا لتكرار أزماتها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن جمهورها، إلى جانب خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وشركة روتانا، ودخولها مجددًا في خلاف جديد مع طليقها حسام حبيب.، إلى جانب مطالبة العديد منهم نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل أزمتها.

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