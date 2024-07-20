شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائياً في مهرجان الحمامات بتونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الحمامات في دورته الـ 58 بتونس اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها

النجمة كارول سماحة أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازيين الذى أقيم مؤخرا بالمغرب، كما أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى لبنان، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها الذى تفاعل معها وردد كلمات أغنياتها.

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.