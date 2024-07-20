شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: لا صحة لأخبار عودتى لحسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب فى بيان صحفى أصدرته منذ قليل أنه لا صحة مطلقا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت فى البيان أنها تكنّ كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفنى بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية. وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بتحرى الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

وكان الشاعر بهاء الدين محمد كشف تفاصيل زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التى مرت بها الفترة المقبلة.

وكان كتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على فيس بوك: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب، وأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة، وبتنهى آخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أنهت أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تنازل الثنائى عن المحاضر التى حرراها ضد بعضهما، وعادت شيرين عبد الوهاب إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة، حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "اطمنوا هى بخير وفى أمان، ادعولها تبقى قوية وتعدى وتنسى كل ده وترجع تانى أحسن من الأول".