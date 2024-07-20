شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى لو كانوا مكاننا يدعم القضية الفلسطينية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق Better Show لتقديم العرض المسرحي "لو كانوا مكاننا" تاليف محمد ذكي واخراج مايكل مجدي اليوم السبت 20 يوليو على مسرح سان جورج بمصر الجديدة، والعرض يناقش أهمية الإنسانية بتسليط الضو على القضية الفلسطينية من وجهة نظر مختلفة.

العرض المسرحى "لو كانوا مكانا" بطولة عدد من الممثلين الشباب وتضم القائمة: عمر زكريا، وليد محمد، أحمد ناجي، سماح ذكى، أحمد عبد الوارث، هند حسين، زينب عبد العزيز، دعاء مصطفي، ميرڤانا نادى، بيتر حبيب، أحمد شحاته، جرجس بشاي، مصطفي جمال، مينا عادل، أحمد مختار، فادى رومانى، فريد سمير، والطفلتين مانويلا روماني وليلي محمد وتدريب الممثلين أحمد سو

"Better Show" فريق مسرحي مستقل شارك في المهرجان القومي للمسرح أكثر من مرة وقدم عدد من العرض التي نالت إعجاب الجمهور أبرزها "الحب المحرر"، "علاقات خطرة"، "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" وفاز أكثر من عرض قدمته الفرقة بجوائز من المهرجان.