شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ورشة مسرحية فى ثاني دورات مهرجان ليالي مسرح الصحراء بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية بأدرار الجزائر، برئاسة الفنان الجزائري، عقباوي الشيخ عن فتح باب المشاركة في الورش الفنية الذي يعقدها المهرجان خلال دورته الثانية، والتي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر 2024، حيث من المقرر أن يقام خلال فعاليات المهرجان 11 ورشة مختلفة في فنون المسرح.

والورش هي: ورشة التمثيل، ورشة الكتابة الدرامية، ورشة السينوغرافيا، ورشة طاقة الممثل، ورشة الإخراج، ورشة النقد الصحفي، ورشة الأداء في الفضاء المفتوح، ورشة الكلون للكبار، ورشة ركوب الخيل والجمال، ورشة الموسيقى في المسرح، ورشة حلم للأطفال.

وكشف مهرجان ليالي مسرح الصحراء عن طرق التقدم للمشاركة في الورش، وذلك عبر إرسال سيرة ذاتية للمشارك ورسالة تحفيزية توضح اسباب طلب المشاركة والخبرات السابقة إن وجدت، مع توضح اسم الورشة التي يهتم المشارك في تطوير نفسه فيها + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، على أن يكون أخر موعد لإرسال الطلبات 31 يوليو الحالي، على أن يعقد مقابلات شخصية مع المشاركين عبر تقنية الفيديو في مرحلة ثانية، وسيقوم المهرجان بتوزيع المشاركين باعتبار تخصصاتهم واهتماماتهم.

وكان مهرجان "ليالي مسرح الصحراء الدولية بأدرار" في الجزائر، قد أعلن عن تنظيم طبعته الثانية من 21 إلى 26 ديسمبر 2024، دورة فلسطين، تحت شعار “المسرح مقاومة"، وتحمل اسم البروفيسور الجزائري الراحل أحمد حمومي، كما أعلنت عن فتح باب التقدّم للمشاركة إلى غاية 15 جوان 2024، وستكون الدورة في مسارين: عروض فضاء الصحراء وعروض الصالة، وتوزّع العروض على مختلف بلديات وقرى ولاية أدرار، حيث يتنافس المشاركون على جوائز فنية مختلفة.

وكان عقباوى الشيخ قال خلال اجتماع رؤساء المهرجانات العربية الدولية الذي أقيم خلال فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: ننظم مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية بالجزائر، الفكرة الأساسية للمهرجان هى مسرحة فضاءات الصحراء، نبحث عن من يستعمل طبيعة الصحراء لأن بها ديكورات جاهزة، الدورة الأولى كانت العام الماضى بالرغم من أن الفكرة كانت منذ عشر سنوات، واستقبلنا أكثر من 16 دولة وكان شعار المهرجان "حوار"، كنا محظوظين إن محافظنا مؤمن بالمسرح، وفى الدورة الثانية سنكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.