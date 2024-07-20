شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: أغنية حبايب قلبى موجهة لكل الناس اللى بتحبنى وتدعمنى والان مع تفاصيل الخبر

قالت المطربة كارمن سليمان خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365: إن اختيار أغنية حبايب قلبي التي سمي الميني ألبوم بها، كانت من أواخر الأغنيات، وأحببت أن تكون كلمة حبايب قلبي هي اسم الألبوم وتكون موجهة لكل الناس التي تحبني وتشجعني دائما ومؤمنين بي وكلمة حبايب قلبي أنا استخدمتها كثيراً في حياتي اليومية وهي لزمة في كلامي فشعرت وكأنها أكثر الكلمات التي تمثلني وتمثل كذلك الملحن عزيز الشافعي لأن تلك الأغنية من أكثر الأغاني الذي أحبّها عزيز.

وتابعت كارمن سليمان: فكرة الميني ألبوم كان صاحبها عزيز الشافعي، فعندما ذهبت إليه أنا ومصطفي جاد كي نستمع لأغنية جديدة وأقترح حينها فكرة عمل ميني ألبوم وتحمس مصطفي للفكرة جدا وأصبح الألبوم إنتاج مشترك بين مصطفي جاد وعزيز الشافعي.

وكانت قد طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية "حبايب قلبى" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الميني ألبوم الخاص بها، على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى، والكليب من إخراج ساندى.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب الماضي.