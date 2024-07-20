شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد المطرب محمد رشدي والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب محمد رشدى الذى قدم أعمالا فنية كبيرة تركت بصمة مع جمهوره، رشدي هو أحد المطربين الكبار الذين أثروا الساحة الغنائية بالعديد من الأغنيات التي ما زالت ترتبط بوجدان الجماهير.

ولد محمد رشدي في 20 يوليو عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين.



كما حفظ رشدي القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقى، وبدأ الغناء في عمر الـ17، بترديد بعض الأغنيات الدعائية في انتخابات ابن العمدة، وذاعت شهرته في الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح، ثم قدم أول أغنية له هي "قولوا لمأذون البلد".

غنى فى الإذاعة ملحمة "أدهم الشرقاوى" ونجح نجاحا كبيراً، وكانت بصوت الفنان محمد السبع وكريمة مختار وزوزو ماضى.



ومثل محمد رشدى للسينما 6 أفلام، وكون محمد رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية ورواجها وجعل لها جمهور عريض.

