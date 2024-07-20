نُقلَ الملحّن محمّد رحيم إلى المستشفى…  وهذا وضعه الصّحّيّ

تعرّض الملحّن المصريّ، محمّد رحيم، لوعكة صحّيّة خلال السّاعات القليلة الماضية استوجب نقله إلى المستشفى ووضعه تحت العناية المشدّدة.

وكشفت مدربّة الأسود، “أنوسة كوتة”، عن تعرّض زوجها محمّد رحيم لوعكة صحيّة ونشرت بهذا الخصوص صورة لهما من داخل المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع “فايسبوك”. وعلّقت “ألف سلامة عليك يا حبيبي، مش معنى إنّنا في العناية إنّنا منتصوّرش”.

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كما أعلن الملحّن محمّد سراج عبر حسابه على فايسبوك عن خضوع محمّد رحيم لعمليه جراحيّة وقال: “رجاء الدّعاء لحبيبي وأخوي وأستاذي الموسيقار محمّد رحيم الذي تُجرى له عمليّة في هذه الاّثناء، ربّنا يشفيه ويعافيه”.