ميرنا وليد - بيروت - انطلق في 9 من الشهر الجاري عرض مسرحية جديدة بعنوان "معمول" على مسرح دوار الشمس في بدارو، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، والعمل كتابة وإخراج كريم شبلي وسارة عبدو، وتمثيل ندى أبو فرحات وهيام أبو شديد وجوزيف آصاف وسينتيا كرم وسارة عبدو.
وعن محتوى المسرحية فإنها عبارة عن تعمق في حياة أربع سيدات مقيمات في نفس المبنى في بيروت.
موقع "الفن" التقى بالمخرج والكاتب كريم شبلي الذي تحدث عن العمل وكشف عن لحظات البكاء في كواليسه، وعن الكثير من الأمور.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كريم شبلي يكشف عن الكثير من البكاء في كواليس " معمول " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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