ألحان درامية وأغانٍ ساحرة مع هاني شنودة.. ووائل الفشني يتألق بأوبرا دمنهور (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - احتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية موسيقية غنائية فريدة ضمن فعاليات الليلة الثانية لمهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء وقدمتها فرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بالاشتراك مع الموسيقار الكبير هاني شنودة بقيادة المايسترو محمود بيومي ومشاركة غنائية تينا عدلى، منى العطار وسيف خالد، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تضمنت الأمسية أعمالا موسيقية وغنائية ساحرة من ألحان هانى شنودة، إلى جانب أعمال الموسيقى التصويرية التي ارتبطت بأشهر الأعمال الدرامية وأثرت في وجدان الجمهور لعقود هى" لا عزاء للسيدات ، ما فاتش ليه ، بحلم معاك ، أنا بعشق البحر ، المشبوه ، ما تحسبوش يا بنات ، ماشية السنيورة ، حالة خاصة ، الأفوكاتو ، شمس الزناتى ، أوقات أشوف ملامحك ، لما كان البحر أزرق ، ماما ستو ، بنات كتير ، معملش حاجة ، الشوارع حواديت ، التوبة " ،كما شملت الأمسية مقطوعات مثل "لونجا شنودة ٧٩" و"سيرينادة التشيللو"، التي أظهرت براعة هانى شنودة في التنويع الموسيقي وابتكاره الفريد.

وأبدع الأوركسترا بقيادة المايسترو محمود بيومي، في نقل الجمهور إلى دنيا الموسيقى والغناء، حيث تمازجت الألحان بأنامل الموسيقيين مع أصوات المغنيين تينا عدلي ومنى العطار وسيف خالد ورسمت لوحة فنية مبهرة لتجربة موسيقية لامست وجدان وذكريات الجمهور.



وفى سياق متصل شهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنان وائل الفشني وفرقته الذي أبدع وامتع جمهور الحفل بباقة مختارة من الإبتهالات والأناشيد الدينية بالإضافة إلى عدد من أعماله الخاصة ومنوعات من التراث الغنائي مثل "عم غريب، مولاى، أدعوك، المسك فاح، ومالى سواك" إلى جانب تترات المسلسلات التي حققت له نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منها "واحة الغروب"، "طايع"، "الحشاشين"، و"بيت الرفاعي".