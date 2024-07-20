موعد وأسعار تذاكر حفل كايروكي بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي فريق كايروكي، حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، ويقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول حفل كايروكي

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

غير مسموح بالدخول والخروج بعد غلق الأبواب.

لا يوجد استرجاع أو استبدال التذكرة.

أسعار تذاكر حفل كايروكي

وكانت حددت شركة تذكرتى أسعار تذاكر حفل كايروكي، بمهرجان العلمين إلى 4 فئات جاءت كالآتي:

لاونج، ويضم 8 أفراد: 80 ألف جنيه وتصل سعر تذكرة الفرد 10 ألاف جنيه.

طاولات تضم 6 أفراد تبلغ سعرها 50 ألف جنيه، وتصل سعر تذاكر الفرلد الواحد 8 آلاف جنيه.

وتبلغ الفئة الثانية نحو 900 جنيه.

فئة عادية 600 جنيه.

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.