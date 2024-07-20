"العالم علمين" .. برنامج متنوع لقصور الثقافة في الأسبوع الثاني لمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا الأسبوع تنوعا في الفعاليات الفنية المقدمة ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، خلال الأسبوع الثاني لمهرجان "العالم علمين"، بمدينة العلمين الجديدة، برنامجا يتنوع بين العروض المسرحية لشباب نوادي المسرح وعروض الفنون الشعبية لمحافظات مصر الثرية بألوان الفلكلور وكذلك عروض الموسيقى العربية، وذلك ضمن الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فرقة التنورة

عروض فنية

ويشهد الممشى السياحي، في العاشرة مساء غد الأحد، عروضا فنية لفرقتي أسيوط والحرية السكندرية للفنون الشعبية.

وبعد غد الاثنين يستقبل المسرح الروماني في الثامنة مساء العرض المسرحي "هالوفوبيا" لفرقة نوادي مسرح الجيزة، إخراج سيف الدين محمد. ويشهد الممشى في العاشرة مساء عروضا لفرقتي أسيوط والأنفوشي للفنون الشعبية.

ويوم الثلاثاء 23 يوليو يستقبل الممشى في العاشرة مساء عروضا لفرقتي الشرقية والحرية للفنون الشعبية.

وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الأربعاء 24 يوليو بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية يقام بالمسرح الروماني في الثامنة مساء، فيما يستقبل الممشى في العاشرة مساء عروضا أخرى لفرقتي الشرقية والأنفوشي للفنون الشعبية.

العروض الفنية والمسرحية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإداراتها التابعة، الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، الإدارة العامة للمسرح، والإدارة العامة للموسيقى.

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.