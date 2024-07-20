إلهام شاهين عن حفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين: تحترم فنها وجمهورها

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها الكبير بحضورها حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بمهرجان العلمين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت إلهام شاهين، عبر صفحتها قائلة : "حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة والصديقة الغالية ماجدة الرومي".

وأضافت: "ماجدة هى الفن الراقى والسمو والشياكة والاحترام، تحترم جمهورها وتحترم فنها، وتحب مصر من كل قلبها، شكرًا لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن فى الوطن العربي بنحبك".

وتابعت: "وشكرًا لمصر على تخصيص 60% من إيرادات حفلات العلمين لفلسطين، ربنا معاهم وقلوبنا معاهم".

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.