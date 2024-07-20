شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن مسرحية "البنك سرقوه" ومواعيد عرضها بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية البنك سرقوه فى مهرجان العلمين في نسخته الثانية، التي انطلقت فعاليته يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالِ أيام الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 24 أغسطس، وهي المسرحية التي تعرض بالتعاون مع موسم الرياض.

مسرحية "البنك سرقوه" تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

مسرحية "البنك سرقوه" عُرضت في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر عام 2022، وكذلك في موسم جدة خلال شهر مايو من عام 2023، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.