شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي لـ شيرين: وحشنى صوتك وطلتك.. ربنا يحميكى وترجعلنا من جديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن مشاعر الحب والاشتياق لصديقتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وأيضًا الاشتياق لطلتها وصوتها والعودة من جديد لنشاطها الفني والغنائي.

وقالت نوال، عبر حسابها على منصة X: "وحشتيني يا شيرين، وحشتني طلتك ووحَشني صوتِك، بموت فيكي يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي وترجعلنا من جديد".



نوال الزغبي

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، أعلنت فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه لا صحة مطلقا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت فى البيان أنها تكنّ كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، لكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفنى بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية. وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بتحرى الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

فيما طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخراً، أغنية "من باريس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.