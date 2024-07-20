الحزن يدّق باب أكين أكينوزو بطل مسلسل “زهرة الثالوث”

توفيت الممثلة اوزلام اكينوزو، والدة الممثل أكين أكينوزو، عن عمر ناهز ٥٩ عامًا وذلك بعد صراع مع المرض.

بدأت الراحلة بالتمثيل سنة ٢٠٠٦ بمسلسل “الأميرة الوهمية” ثم مسلسل “دجلة” سنة ٢٠٠٧، أيضًا مسلسل “الأرض الطيبة” ومسلسل “واحدة تركيا” سنة ٢٠١٤ وغيرها. في السينما قدّمت فيلم “أنت وحدك” وفيلم “العودة الى الوطن”.

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أما أكين اكينوزو يُعد من النجوم الأتراك الأكثر وسامة وشهرةً في تركيا من أعماله “زهرة الثالوث”، “الفخ”، كما سبق وظهر على غلاف مجلة Hola المجلة الأشهر في أميركا اللاتينية ليصبح أول ممثل تركي يظهر على غلاف المجلة العالمية.