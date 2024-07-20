تركي آل الشيخ يعلن إطلاق جائزة القلم الذهبي للرواية.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق جائزة القلم الذهبي للرواية.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته قائلًا : "قريبا سيتم إطلاق "جائزة القلم الذهبي للرواية" والتي تركز على الأعمال الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية بمجموع جوائز ٦٩٠ ألف دولار وستكون مقسمة كالآتي:

الجوائز الكبرى

١- المركز الاول: ١٠٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

جوائز مسارات الرواية

بقيمة ٢٥ ألف دولار لكل من المسارات التالية:

١- أفضل رواية رومانسية

٢- افضل رواية إثارة وغموض

٣- أفضل رواية كوميدية

٤- أفضل رواية حركة

٥- أفضل رواية فانتازيا

٦- أفضل رواية بوليسية

٧- أفضل رواية رعب

٨- أفضل رواية تاريخية

جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي

١- المركز الأول: ١٠٠ ألف دولار

٢- المركز الثاني: ٥٠ ألف دولار

٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

ويشترط في هذه الفئة أن يتم تقديم السيناريو والحوار كامل بالاضافة الى تريتمنت احترافي من ١٠ صفحات.

الجوائز الإضافية

١- جائزة أفضل عمل روائي مترجم: ١٠٠ ألف دولار

٢- جائزة الجمهور: ٣٠ ألف دولار وتكون بالتصويت عبر منصة الكترونية مخصصة.

لجنة التحكيم الرئيسية تتكون من ٣ روائيين و٣ كتاب سيناريو و٣ منتجين من العالم العربي. بالإضافة إلى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولى.

وسيتم إقامة حفل جوائز كبير منقول تلفزيونيا وعلى منصات مختلفة للإعلان عن الفائزين في المسابقة.

المشاركة مفتوحة للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية ولجميع الجنسيات والأعمار وسيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقا.

وأنهى تركي آل الشيخ منشوره وقال: متحمس جدا لهذه الخطوة الكبيرة اللي بتفيد الروائيين العرب وصناعة السينما في المنطقة.