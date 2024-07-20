شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب في بيان صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت النجمة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 20 يوليو، ما تردد بشأن عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت في البيان "لا صحة مطلقا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتي للفنان حسام حبيب مرة أخرى".

وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.

وطالبت النجمة شيرين عبدالوهاب بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

جدير بالذكر أن علاقة شيرين وحسام شهدت فاصلا جديدا من الخلافات مؤخرا وصلت إلى حد تحريرها محضرا ضده اتهمته خلاله بالتعدي عليها، قبل أن يتم الصلح بينهما.