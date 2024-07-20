بشرى تستمتع على البحر: "الساحل الشمالي وكفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة بشرى الاستمتاع بعطلتها الصيفية وذلك في الساحل الشمالي، حيث خضعت لجلسة تصوير على البحر نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت بشرى بالصور وهي بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ وعلقت: "الساحل الشمالي المصري وكفى"، ولاقت جلسة التصوير إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "حلو فستانك أوي، ألوانك".

وعلقت الفنانة بشرى على تداول البعض أخبار عن اعتزالها الفن خلال الأيام القليلة الماضية، ونشرت صورة عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" ولقت: "قال اعتزل قال، لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها"، كما نشرت صورة أخرى علقت عليها قائلة: "الحقني بيقولوا هتعتزل" على نغمات أغنية "قولوا للمتغاظ" لروبي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" الذي عرض مطلع العام الجاري وشاركها البطولة: نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، فراس سعيد، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، لقاء سويدان، ومن إخراج شادي أبو شادي.

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