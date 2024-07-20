تسريب وفيديو قديم.. حقيقة إقلاع أصالة عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تصريحات للنجمة أصالة وهي تعلن إقلاعها عن التدخين، وتطالب المحيطين بها بعدم السماح لأي شخص أن يمنحها سيجارة في حال طلبت منه.

وانتشرت التصريحات في إشارة إلى أنها جديدة، وأن قرار الإقلاع عن التدخين اتخذته أصالة مؤخرًا، وهو أمر غير صحيح، إذ يعود تاريخ اللقاء الذي أدلت فيه أصالة بهذه التصريحات إلى عام 2017، أثناء استضافتها في برنامج مجموعة إنسان الذي كان يُعرض على مجموعة MBC.

وقالت أصالة حينها إنها قررت الابتعاد عن التدخين قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 15 مايو من كل عام، وتابعت "كان بدي أهدي حالي شيء جديد وبالحقيقة كانت السيجارة مضايقتني نوعا ما، لدرجة بجيب دواء وسبراي لتنضيف حلقي وصرت كتير قلقانة، وأهديت حالي قبل عيد ميلادي بثلاثة أيام بطلت سجائر، يا رب ما ارجع، وإذا لعب الشيطان براسي وقلت لأي أحد اعطيني سيجارة أتمنى ما يعطيني لإن بجد حياتي فرقت".

اقترن الفيديو الخاص باللقاء بوجود تسريب قديم لـ أصالة أثناء تدخينها في عزاء شقيقها، وتعرضت وقتها لانتقادات واسعة.

جدير بالذكر أن أصالة انتشر لها في يناير 2023 فيديو من كواليس برنامج "سعودي إيدول" ظهرت خلاله تدخن السجائر الإليكترونية "فيب" وتعرضت لانتقادات واسعة، ودافعت عنها المطربة أحلام وكتبت عبر موقع X- تويتر سابقا: "هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخنت على الهوا، ومثل ما شفت وراء الكواليس!! والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ما سوت شيء عظيم ولها كل المحبة والتقدير".

وأعادت أصالة نشر تغريدة أحلام، وعلقت "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي، وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".