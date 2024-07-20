وائل جسار والجراند توتو.. تفاصيل 5 حفلات في مهرجان "صيف بنغازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان صيف "صيف بنغازي" عن مفاجآت برنامجها، الذي يضم فعاليات فنية ورياضية وثقافية، وكشفت إدارة المهرجان عن جزء من خريطة الحفلات التي تقام في بنغازي من 1 إلى 15 أغسطس.

ونشرت صفحات المهرجان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيس بوك، تفاصيل 5 حفلات ضمن برنامج المهرجان، ومن ضمن هذه الحفلات النجم وائل جسار سفير الغناء العربي، وعدد من نجوم الراب والغناء في الوطن العربي، ومنهم التونسي نوردو، أخرس، كحله، الجراند توتو، والجندي.

وسوف تعلن مؤسسة "أجيالنا" عن باقي النجوم والفعاليات تباعا، كما تجهيزات ومفاجأت خلال حفل الافتتاح.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة "أجيالنا"، ويقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويحتوي على فعاليات فنية منها مجموعة حفلات غنائية، وفعاليات ثقافية منها معرض كتاب ومعرض بنغازي، وفعاليات رياضية منها بطولة كرة قدم، وبطولة كرة قدم شاطئية، وبطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية منها سيرك إيطالي وسيرك روسي.