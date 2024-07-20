أول تعليق من طبيب شيرين عبد الوهاب على وضعها الصحي:" بحاجة لدعواتكم في محنتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الطبيب المشرف على حالة النجمة شيرين عبد الوهاب على التعليق على ما تردد حول وضعها الصحي عقب، نشر شقيقها منشورًا أثار قلق جمهورها حول وضعها الصحي.

وكتب محمد عبد الوهاب عبر حسابه: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أني بلغت اللهم فاشهد إني عملت اللي عليا وأنت شاهد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

ووجه الطبيب نبيل عبد المقصود رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، قائلا:"تردد مؤخرا معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي بخصوص المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب".

وأوضح:"وبصفتي طبيبها الخاص أولا وبناء على طلبها ثانيا أود أن اطمئن جمهورها الكبير أن شيرين بخير وبصحة جيدة الآن. وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يوما وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى.

واستكمل:"لقد تعرضت شيرين في الفترة الأخيرة لضغوطات كبيرة وقاسية ومتلاحقة وعلى جميع الأصعدة دون الدخول في أي تفاصيل…… والأن شيرين في حاجة إلى الدعم والتأهيل والراحة والمساندة الاجتماعية الايجابية وعدم التعرض لأي سلبيات ….لذلك فهي منعزلة حاليا عن الجميع وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها … وأحب أطمنكم إن شيرين طبيا حتى الأن…متجاوبة ومتعاونة تماما ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى والعودة السريعة بألبوم جديد لجمهورها الكبير الذي تستمد قوتها منه".

واختتم:"فهي في حاجة إلى دعواتكم ودعمكم ومساندتكم لها في محنتها لحين عودتها اليكم كاشرين عبد الوهاب المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صور".

وفوجئ جمهور ومتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات، وأكدت شيرين أنها فوجئت بوجود طليقها في فيلتها بمنطقة التجمع الخامس ووقع بينهما شجار بسبب حسابات بنكية خاصة وتطور الأمر بالتعدي بالضرب على شيرين.

تصدر هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحريرها محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب والتي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات وكدمات، وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج "انقذوا شيرين عبد الوهاب" نظرًا لتكرار أزماتها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن جمهورها، إلى جانب خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وشركة روتانا، ودخولها مجددًا في خلاف جديد مع طليقها حسام حبيب.، إلى جانب مطالبة العديد منهم نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل أزمتها.