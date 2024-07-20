شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش يرزق بمولودة جديدة "عاليا": بقيت أبو البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان والمذيع خالد عليش، متابعيه وجمهوره بلحظاته السعيدة فور استقباله لمولودته "عاليا خالد عليش"، ونشر صورًا من كواليس الولادة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها قبل عملية الولادة مع زوجته وفي صورة أخرى مع زوجته داخل غرفة العمليات لحظة الولادة، وكتب: "الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا وأنعم علينا، عاليا خالد عليش، بقيت ابو البنات".



خالد عليش مع زوجته داخل غرفة العمليات



عليش وزوجته قبل الولادة



خالد عليش وزوجته

وكان قد شارك عليش في مسلسل فراولة كـ ضيف شرف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر.