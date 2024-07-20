شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يروج لمسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

روجت صفحة مهرجان العلمين لمسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وعلقت: "يجد "عمر أبو الهول" قلادة سحرية في مقبرة قديمة عن طريق الصدفة، فيقرر خوض المغامرة منتحلًا شخصية السندباد.

ترقبوا العرض المسرحي "السندباد" بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، بالتعاون مع موسم الرياض.



وتعرض مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالٍ أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

مسرحية "السندباد" تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسدها النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.