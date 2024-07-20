شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صعود شباب إلى النجومية.. تفاصيل مسرحية الشهرة قبل عرضها بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

مسرحية الشهرة إحدى المسرحيات التي تعرض ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالٍ أيام الخميس 1 والجمعة 2 والسبت 3 أغسطس المقبل.

وتنتمى المسرحية إلى النوعية الغنائية الرومانسية الكوميدية، بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب، وتتناول قصة مجموعة من الشباب الموهوبين ورحلة صعودهم إلى عالم النجومية، وما يحدث خلالها من صراعات ومواجهة تحديات حتى يتم تحقيق الأحلام فى نهاية المطاف.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

