شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا مؤتمر صحفي لإطلاق شارع الخدمة الصحية بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، غدًا الأحد 21 يوليو، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثالثة عصرًا، بالمنطقة الشاطئية، وذلك لإطلاق شارع الخدمة الصحيّة، لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكل حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، والتي ستكون على أعلى مستوى، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة بمهرجان العلمين.

يستهدف المهرجان تقديم نقلة تنموية توعوية ترفيهية للدولة المصرية، واستيعاب ملايين الرواد من المصريين والعرب والأجانب بأنشطة غير مسبوقة في الشرق الأوسط، وسيتم استقبال الأسئلة عن الحدث من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية والمواقع الصحفية بعد عرض التفاصيل من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.