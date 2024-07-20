مي عمر بإطلالة ناعمة بعد عودتها إلى مصر ..إليكم سعر حقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر على متابعيها بعد عودتها إلى مصر بعد أن تواجدت في فرنسا خلال الآونة الأخيرة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع الإجتماعي.



وظهرت عمر في الصورة بفستان بألوان فاتحة صيفية، جاء بقصة طويلة ومحدد الخصر، وبحمالات رفيعة، كما جاء مكشوف الصدر قليلا.

وأكملت مي إطلالتها بقبعة من القماش، ذات لون "بيج"، ونظارات شمسية باللون الأسود.

اللافت بإطلالة عمر حقيبة اليد من loewe، ويبلغ سعرها 1250 دولار أميركي.

متابعو عمر إنهالو بالتعليقات ، جاء فيها :"ماشاءالله بجد عالحلاوة"،"مي عمر اجمل واحدة في الدنيا"،"قمة الجمال والرقة والانوثة"،"بت زي القمر بحبك اوي يا ميمي مفيش اتنين مي هي مي واحدة بس"، وغيرها.



