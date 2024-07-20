بالصور- إليسا بإطلالة ذهبية في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا جماهيريا حاشدا في بيروت، أشعلت فيه أجواء المسرح. حلا شيحة وعبير صبري وشاهيناز لبسن الحجاب وتراجعن عن قرارهن لهذه الأسباب

وخطفت إليسا الأنظار بإطلالتها في الحفل، إذ ظهرت بفستان ذهبي لامع من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وجاء فستان إليسا بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد، ومكشوف عند الصدر، كما أنه بحمالات عريضة، ومقرون عند الكتفين بوشاح طويل

ينسدل من جانبيْ الفستان ويلامس الأرض.

وانتعلت إليسا حذاء بكعب عال باللون الأسود وبأربطة منمقة بالكريستال الذهبي البرّاق. وتزينت بمجوهرات ذهبية مرصعة بالالماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت إليسا أن تترك شعرها منسدلا مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا ناعما بألوان برونزية أبرزت ملامحها.



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