آشلي روبرتس بإطلالة جريئة برفقة أصدقائها

ميرنا وليد - بيروت - بدت النجمة العالمية آشلي روبرتس مذهلة في "مشد" أرجواني شفاف وسروال متناسق أثناء زيارتها لمطعم PIRANA في أميركا الجنوبية مع الأصدقاء ليلة الجمعة.

وأظهرت منسقة الأغاني في راديو Heart Radio، البالغة من العمر 42 عاماً، ذراعيها المتناسقتين، كما إرتدت بنطلون عالي الخصر، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء بكعب عالٍ ومجوهرات بسيطة، وأظهرت فتحة صدرها بإطلالة جريئة.

وانضم إلى آشلي نجم TOWIE السابق فاس جيه مورغان، وخبيرة التجميل برخا شيواكن، وعارضة الأزياء كيت بتلر.

الجدير بالذكر، أن آشلي روبرتس، كانت قد ظهرت علناً وللمرة الأولى، مع حبيبها السري الذي يصغرها بنحو 17 عاماً، وذلك في أمسية في العاصمة البريطانية لندن.

يشار إلى أن أشلي تبلغ من العمر 42 عاماً، بينما جورج يبلغ من العمر 25 عاماً.

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