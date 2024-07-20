محمد مجدي كشف تفاصيل مشاركته في فيلم "حياة تعيسة"

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان الشاب محمد مجدي، فى الفيلم السينمائي القصير بعنوان "حياة تعيسة"، وذلك برفقة مجموعة من الشباب، ضمن خريجي مبادرة "ابدأ حلمك السينمائية" التابعة لوزارة الثقافة.



وأكدت محمد مجدي، أنهه فخور بالمشاركة فى الفيلم الذي يسرد قصة مؤلمة مع السرطان، مشيرة إلى أنه يجسد دور رجل يعيش حياة تعيسة بعد وفاة والده متأثرًا بإصابته بالسرطان.

وتابعت أنها تسرد معاناة والده مع السرطان من البداية حتى النهاية ومعاناة العائلة ووجع وآلم الفراق، قائلة: إن الفيلم بطولة حمادة محمد، فوزي أحمد، يزن خلوصي، تأليف وإخراج حسين السيد.