مسلم يكشف سبب إلغاء حفله بالساحل الشمالي ويطالب النقابة بالتدخل:"مش هسيب حقي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مطرب المهرجانات مسلم عن إستيائه خلال أزمته الأخيرة وهي إلغاء إحدى حفلاته فى الساحل الشمالى، ويطالب نقابة المهن الموسيقية بالتدخل في الأمر لغلق المكان بعدما عرضه لموقف محرج أمام جمهوره.

مسلم

مسلم يكشف سبب إلغاء حفله بالساحل الشمالي

أكد مسلم خلال حديثه عن سبب إلغاء حفله بالساحل الشمالي قائلاً: "بعد ان كنت متفق على حفل لى فى الساحل الشمالى فجأة وبدون مقدمات تم الغاء الحفل ودون مبررات وانا كان هناك كثير من التحذيرات لى قبل هذا الحفل بسبب المكان المقام به ولو مش قادر على سعرى متجبنيش".

أنهى مسلم حديثه، معلقاً: "أنا مش هسيب حقى لأن موقف غير لائق وأتمنى من النقابة أنها ترد لى حقى ويتم غلق المكان".

مسلم

على صعيد آخر، تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على منقولات منزل المطرب "مسلم" بمنطقة التجمع الأول، لامتناعه عن سداد 160 ألف جنيه نفقة لمطلقته، وذلك بناءً على حكم قضائي من محكمة الأسرة بالسويس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لتنفيذ حكم قضائى لصالح طليقة المطرب" مسلم"، بمتجمد نفقة يصل إلى 160 ألف جنيه، ولعدم قدرته على دفع المبلغ، تحفظت على منقولات المنزل.

‎كانت ألزمت محكمة الأسرة بالسويس، مطرب المهرجانات "مُسلم" بسداد 5 آلاف جنيه شهريًا أجر مسكن و10 آلاف جنيه نفقة شهرية لصغيره "مالك "بعد الدعوى التي أقامتها طليقته لامتناعه عن الإنفاق على نجله منذ طلاقهما.

مسلم

‎وكشفت أوراق الدعوى ، أن مطرب المهرجانات "مصطفى زكريا محمد علي" الشهير بـ "مُسلم" قد تزوج من "ضحي عبد الرحمن أحمد" في 31 أغسطس 2020، وأنجب منها طفلهما "مالك" في 6 أكتوبر 2021، إلا أنه تركها والصغير يقيم مع والدها ولم يوفر لهما أجر المسكن وأجر الحضانة رغم قدرته ويسره حيث أنه يعمل مطرب ودخله الشهري يتجاوز الـ 100 ألف جنيه، مما دفعها لإقامة دعوى قضائية ضده.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لإتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين المخدر بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

مسلم

وتضمن أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم ٦٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، أنه في يوم ٨/ ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية أحرز المتهم "الحسيني م م م" ٢٤ سنة عامل مقيم القشيش - شبين القناطر ، جوهرا قدرا ( هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ابيض (كتر) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تعود أحداث الواقعة عندما كان يمر النقيب "كمال ابراهيم كمال عبد الله" معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، أبصر المتهم ملقي لرؤيته كيس للهيروين فضبطه واياه وبتفتيش الكيس عثر بداخله على ٧ أكياس للهيروين وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر" وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

كما لقى أب ونجله مصرعهما غرقا، عقب سقوط سياراتهما في ترعة بشبين القناطر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد سقوط سيارة يستقلها أب ونجله في بحر شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال السيارة والجثتين.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أب بسيارته ويرافقه نجله بقرية الأحراز بشبين القناطر اختلت عجلة القيادة في يده وسقط بالسيارة في ترعة شبين القناطر ولقيا مصرعهما في الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.