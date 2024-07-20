تطورات الحالة الصحية للملحن محمد رحيم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم الملحن محمد رحيم، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها العناية المركزة.

وكشف الدكتور طاهر، شقيق الملحن محمد رحيم، في تصريحات صحفية له، أن شقيقه كان برفقة الكينج محمد منير استعدادًا لتنفيذ أغنية جديدة، وتعرض لأزمة صحية مفاجأة وتم نقله للمستشفى فجرًا.

وأضاف: "خضع محمد رحيم للفحوصات الطبية وتلقى أدوية مساعدة لتحسين التنفس على الفور، وأظهرت الفحوصات الطبية أن لديه لزوجة في الدم وانسداد في الشريان الرئوي ويتم تجهيزه لإجراء عملية جراحية".

تفاصيل أزمة محمد رحيم الصحية

وكانت أعلنت زوجة محمد رحيم، أنوسه كوته، مدربة الأسود، تعرض زوجها لأزمة صحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت أنوسة، عبر صفحتها قائلة: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، مش معنى إننا في العناية إننا منتصورش".

الملحن محمد رحيم

تعاون محمد رحيم مع الفنان الكبير عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في البوم عودوني عام 1998 من خلال أغنية "وغلاوتك".

وكانت أول ألحانة بعمر تسعة عشر عاماً، وكذلك البوم "أكتر واحد" عام 2001 باللحن الشهير "حبيبي ولا على باله"، وكان وقتها لم يبلغ الثاني والعشرون من عمره.

وتعاون بعدها مع العديد من الفنانين أبرزهم : "نوال الزغبي عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وأخرون.