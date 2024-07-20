محمد محمود يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان محمد محمود، إذ مقرر أن يحصد جائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة فتحى الحصرى عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 وتصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، كما يتم تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق، كمال أبو ريه، محمد محمود.



وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى ، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف .

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.



جدير بالذكر ان الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.