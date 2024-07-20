شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الفيلم القصير.. تحديات وآفاق" ندوة بجمعية نقاد السينما المصريين 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تعقد جمعية نقاد السينما المصريين يوم الأحد 28 يوليو ندوة بعنوان "صناعة الفيلم القصير تحديات وآفاق"، وذلك في ظل احتلال الأفلام القصيرة حيزا كبيرا من تفكير وتجربة صناع السينما لاسيما في بداية مسيرتهم الفنية ما يجعلها محطة انطلاق هامة للسواد الأعظم منهم، وعادة يشكل الإنتاج عقبة في سبيل تحقيق ذلك كما تقتصر مشاركة الإنتاجات الفيلمية القصيرة مع قطاعات محدودة جماهيريا.

وتفتح الجمعية بابا النقاش من خلال المنتج صفي الدين محمود وروش عبدالفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي ومؤسس منصة سيمينا والتي تدعم صناعة الفيلم القصير والمخرجة والمنتجة كوثر يونس والمخرجة نهى عادل وذلك في السابعة مساءا ويدير اللقاء الناقد محمد نبيل.

آخر أعمال كوثر يونس كنا الفيلم الطويل "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة عتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.