الفنان تامر فرج يتعرض لأزمة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رانيا هاشم عن تعرض زوجها الفنان تامر فرج لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلي أحد المستشفيات، وظهر في صورة له وهو يمكث على فراش المستشفي ويتم توصيل المحاليل في يده.

تامر فرج

نشرت رانيا هاشم صورة لزوجها تامر فرج عبر حسابها على "فيسبوك"،معلقة: "يا رب".

آخر أعمال الفنان تامر فرج المسرحية

وكان قدم من قبل مسرحية الحفيد، وتناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

تامر فرج

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد،بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

تامر فرج

انضم الفنان القدير علاء قوقة إلى فريق عمل مسرحية الحفيد بدلا من الفنان تامر فرج، والذى انسحب بعدما قدم موسمين ناجحين من المسرحية.