الأربعاء القادم إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بفعاليات مشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر عرضا سينمائيا وندوة بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة بالدقي وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٤يوليو الساعة الواحدة ظهرا برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

يعرض خلال الفعاليات فيلم (4 أيام مجيدة ) للمخرج صلاح التهامي والذي يعرض لقطات تاريخية وتوثيق لتغيير مجرى النيل أثناء بناء السد العالي و(فيلم معبد أبوسمبل )للمخرج سعد نديم ويرصد من خلال أحداثه وقائع نقل معبد أبو سمبل بعد تحويل مجرى النيل، ويعتبر بناء السد العالي أحد النتائج الإيجابية لثورة 23 يوليو المجيدة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تستضيف رانيا يحيي عميد المعهد العالي النقد الفني والناقد السينمائي أحمد سعد الدين و تدير الندوة هبة حمزة وذلك للحديث عن سينما ثورة يوليو وكيف حدث تحول وإتجاه نحو السينما ذات الطابع والهوية الوطنية.

وأشار حسين بكر إلي حرصه الدائم علي المشاركة بالفعاليات الخاصة بالمناسبات الوطنية وذلك بعرض كنوز المركز القومي للسينما من تراث مصر السينمائي الذي تتجلي فيه عظمة التاريخ المصري.