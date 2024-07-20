عرض " The Railway Children" على مسرح سان جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:

بعد تدريب عدد من الأطفال على فن التمثيل على مدار ٨ أشهر، أقيم على مسرح سان چورچ في مصر الجديدة عرض مسرحى " The Railway Children " باللغة الإنجليزية من إخراج هالة توكل.

أبطال العرض جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٧ سنوات حتى ١٦ سنة، بمن فيهم الفنيون من صوت و مساعدى

الإخراج والديكور.

العرض هو التجربة السادسة للفنانة هالة توكل، فقد سبق أنها أعدت وأخرجت 5 مسرحيات لأطفال، قامت بتدريبهم على فن التمثيل، وقد تم عرض تلك الأعمال بنادي الصيد وبيت يكن في

الدرب الأحمر ونقابة الصحفيين.

والنص للأديبة والشاعرة الانجليزية إديث نسبيت والعرض باللغة الإنجليزية عن قصة حقيقية تدور أحداثها في بداية القرن الماضي.

قصة المسرحية تدور حول أسرةٌ سعيدة، أبٌ موظف مهم، وأمٌّ أديبة تَنظِم الشِّعر وتسرد القصص، وبنتان وولد في عمر الزهور؛ لكن الحياة مدرسة عملية قاسية، لا ينضج طلابها إلا بخوض المصاعب والأزمات.

ذاتَ ليلة يزور الأسرةَ رجلان يقلبان كيان كل شيء، يأخذان الأب معهما ليطول غيابه جدًا؛ وبعدما تُفيق الأم من المرض الذي ألمَّ بها على إثر رحيل زوجها، تنتقل مع أبنائها الثلاثة للعيش في منزلٍ آخر بعيد عن بيتهم الذي وُلدوا فيه، ليبدأوا جميعًا رحلة طويلة من الصبر المتواصل.

وتجعل الأم من كتابة القصص مصدرَ عيشٍ لها ولأسرتها، ويصبر الأولاد على غياب والدهم بعدة مغامرات رائعة في السكة الحديدية.

ومن المقرر عرض المسرحية هذا الصيف على أكثر من مسرح نظراً لنجاحها الكبير.