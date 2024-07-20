هيدي كرم ترقص بـ"جيبة قصيرة" بإجازتها الصيفية.. وتغلق التعليقات (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو ترقص فيه مرتدية ملابس صيفية جريئة، وذلك خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت هيدي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شاب إلى الأبد.. طازج إلى الأبد".

وارتدت هيدي كرم بالفيديو "جيبة قصيرة"، وأغلقت التعليقات عليه.

يذكر أن، هيدي كرم يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.