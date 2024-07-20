أحمد الفيشاوي ساخرا من غناء هشام ماجد في "الليلة دوب": "والنبي ما تغني تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

سخر الفنان أحمد الفيشاوي من غناء الفنان هشام ماجد خلال وجوده ضيفًا على برنامج "الليلة دوب" تقديم الفنان حسن الرداد الذي يعرض على قناة "Mbc" ومنصة "شاهد".

وأعاد الفيشاوي نشر مقطع فيديو من كواليس الحلقة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلاله الفنان هشام ماجد وهو يغني أغنية "منايا" للفنان مصطفى قمر، ولم يتمكن المتواجدين من تمالك أنفسهم وظلوا يضحكون على أداء "هشام" للأغنية منهم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم.

وعلق الفيشاوي على الفيديو: "أستاذ هشام أنت ممثل رائع بس أنا كده هموت من الضحك وأنت هتموت من الغنى، وحياة النبي ما تغني تاني بس برضو بحبك وبحبكم كلكم".

ويجتمع كوكبة من الفنانين ونجوم العالم العربي في برنامج "الليلة دوب"، مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأمريكي الشهير "That’s my Jam"، الذي قدمه جيمي فالون، وبدأ عرض في نهاية العام 2021 على شبكة NBC العالمية، وسيُعرض على MBC1 و"MBC العراق".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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