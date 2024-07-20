مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وسط البحر.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة له مع زوجته الفنانة مي عمر وسط البحر خلال استمتاعهما بإجازتهما الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشر سامي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، واكتفى بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الصورة بتوزع طاقة إيجابية" ، "يا نهار جمال" ، "ما شاء الله" ، "الصور العفوية" ، "ربنا يخليكم لبعض" ، "قمر" ، "أحلى اتنين في الكون كله".

وكان آخر تعاون جمع بين مي عمر ومحمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان 2024 .

وتعاقد المخرج محمد سامي على مسلسل درامي سيعرض في دراما رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، والعمل مكون من 30 حلقة.