شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تزين مهرجان جرش في دورته الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة هبة طوجي حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 بصحبة المايسترو أسامة الرحباني وذلك يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى وتقدم طوجى باقة مميزة من أغانيها الخاصة التي تتميز بها ويعشقها جمهورها في كل البلدان العربية، وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.



هبة طوجي

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الاعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.