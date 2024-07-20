شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى في أحدث إطلالة بلوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

خضعت النجمة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة المصور ياسر حماية، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ولوك جديد لفت الأنظار، ونال إعجاب متابعيها.



عبير صبرى



عبير صبري



إطلالة الفنانة عبير صبري



إطلالة الفنانة عبير صبرى



عبير صبري

وتستعد النجمة عبير صبرى لتصوير دورها فى فيلم اتنين × واحد الذى انطلق تصويره بعد شهر رمضان الماضى، وتم الانتهاء من يومين فى أحداثه قبل توقفه من أجل استكمال التعاقدات مع باقى الأبطال، وتقدم عبير خلال أحداث الفيلم دوراً يغلب عليه الطابع الكوميدى.

فيلم اتنين × واحد بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.