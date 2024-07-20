شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية اختيار بابا الفاتيكان.. فيلم Conclave يعرض في نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الدراما Conclave، عن الملامح الأولي للعمل السينمائي الذي يسرد كيفية اختبار بابا الفاتيكان، والمقرر أن يعرض بدور السينما في جميع أنحاء العالم في نوفمبر المقبل.

وكشف التريلر الرسمي للفيلم الذي تدور أحداثه حول الحدث الذي يعد من أكثر الأحداث غموضًا في التاريخ، عن كواليس اختيار بابا للفاتيكان جديدًا، وسط الكثير من المؤامرات التي يكشفها الكاردينال لورانس.

وعلى سياق آخر، كان قد طرحت نفس الشركة المنتجة، ملامح أولى لفيلمها المنتظر Starve Acre، بطولة النجم العالمي مات سميث، التريلر الرسمي الأول للفيلم المقرر عرضه 26 يوليو المقبل بدور العرض في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيكون تجربة جديدة للنجم الذي يجسد شخصية ديمون تايجريان في السلسلة الشهيرة House Of The Dragon التي تعرض حاليا عبر منصة HBO الأمريكية في موسمها الثاني.









وسبق أن كشف سميث بطل مسلسل House Of The Dragon، الجوانب الرئيسية للموسم الثانى عندما سأله موقع Deadline عن التحول اللوني بين الموسمين الأول والثاني، اقترح سميث أنه سيبدو مألوفًا أكثر، حيث أكد قائلا: "أولاً وقبل كل شيء، في الموسم الماضي، كان من الواضح أنه كانت هناك قفزات زمنية، وكنا جميعًا معًا كثيرًا من الوقت".