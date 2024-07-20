شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل تيتا زوزو تنتهي من تصوير مشاهد دار القضاء العالى في وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس من تصوير المشاهد الداخلية في ديكور دار القضاء العالى بوسط البلد، وهو العمل المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث تم تصوير يوم كامل هناك، من إخراج شيرين عادل، حيث صورت المخرجة ما يقرب من 70% من مشاهد العمل، وجمعت المشاهد كلاً من النجوم إسعاد يونس، مجدى بدر، وحمزة العيلى، وإيناس كامل وندى موسى ونور محمود، ومحمد كيلانى، وأحمد عنان، وآخرون.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

