رانيا منصور تتألق بإطلالة صيفية رائعة..و سعر مرتفع لحقيبة يدها من GUCCI

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية رانيا منصور على متابعيها بلوك صيفي مميز من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بكروب توب باللون الابيض من الشبك ذات أكمام قصيرة اوف شولدر، مع تنورة طويلة بنفس اللون و التصميم شفافة، وطبقت مكياجاً هادئاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و حملت رانيا بيدها حقيبة صغيرة من دار أزياء GUCCI وصل سعرها إلى 980 يورو.

وكانت تحدثت رانيا منصور عن تفاصيل ظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة "موضوع رجوعنا".

وقالت رانيا معبرة عن مدى سعادتها العارمة بهذا التعاون وقالت: "أنا وتامر حسني جمعتنا مقابلة من قبل واتفقنا على تصوير أغنية معينة، ولكنه صور أغنية أخرى، ولم يكتمل المشروع بيننا. وبعدها جمعتني مقابلة أخرى بتامر حسني في الصيف، وتناقشنا حول مشروع فني يجمع بيننا وتفاجأت أنه مرحب بالموضوع للغاية. تامر حسني اهتم بالموضوع وقال لي يلا بينا، وصورنا مع بعض فيديو كليب موضوع رجوعنا، وكنت سعيدة للغاية بهذه التجربة، وتامر إنسان جميل. وفي كل مرة أقابله بحس لما بتكلم معاه إن تفكيره قريب من تفكيري، والحمد لله صورنا الأغنية، والناس كلمتني عليها وقالت لي إنها حلوة أوي، وطلعت تريند، وأتمنى إني أكرر التجربة تاني معاه لو في حاجة تانية نشتغلها مع بعض".

