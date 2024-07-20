أسعار تذاكر مسرحية السندباد| كريم عبد العزيز ينطلق بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان كريم عبد العزيز للإنطلاق بمهرجان العلمين، ضمن فاعليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، من خلال تقديمه لمسرحية السندباد والتي تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

مسرحية السندباد

تفاصيل واسعار تذاكر مسرحية السندباد لكريم عبد العزيز بمهرجان العلمين، ومن المقرر تقديم المسرحية علي مسرح يو ارينا ولمدة ثلاث ايام في الفترة من الخميس 8 أغسطس الي السبت 10 أغسطس القادم.

وتبدأ المسرحية في تمام الساعة العاشرة مساء وتستمر حتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مسرحية السندباد

اسعار تذاكر مسرحية السندباد بـ 4 فئات جاءت كالآتي:

Vip: 2000جنيه

Platinum:1500 جنيه

Gold:1200 جنيه

Silver:500 جنيه

شروط حضور مسرحية السندباد بمهرجان العلمين

وحددت شركة تذكرتى عدد من الشروط لحضور العرض المسرحي السندباد جاءت كالآتي:

-لا يوجد استرجاع او استبدال

-غير مسموح بالأطعمة والمشروبات

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد

أبطال مسرحية السندباد

مسرحية السندباد من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.

وتعد مسرحية السندباد بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.