لطيفة تستعد لمقابلة جمهورها في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة لطيفة لإحياء حفل غنائي كبير يوم ٢٩ يوليو القادم، في تونس ضمن مهرجان صفاقس الدولي بدورته الـ4، ومن المقرر أن تقدم باقة مميزة من أغانيها المفضلة لدى جمهورها.

لطيفة

تقدم لطيفة خلال الحفل العديد من أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور ما بين القديم والحديث، بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، بالأضافة إلى أغنيات ألبومها الجديد الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه منذ أيام.

موعد حفل لطيفة بتونس

وأعلنت "لطيفة" عن حفلها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: "أهلى وحبايبي وصحابي وبلادي الغالية تونس كلها ، لقائي معاكم إن شاء الله يوم 29 في صفاقس .. إن شاء الله تتعدى سهرية كالعادة مع أهل صفاقس أهل الفن".

لطيفة

من ناحية أخري، يذكر أن النجمة لطيفة حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد إطلاقها عدد من كليبات ألبومها الجديد عبر قناتها على "يوتيوب"، منها كليبات "يا ليالي" و"مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، التي هي من من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

"ياليالي" تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد

يضم ألبوم "مفيش ممنوع" للطيفة 8 أغان باللهجة المصرية، وأغنيتين بلهجات عربية أخرى وقامت بتصوير أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، صورت 7 أغان بالذكاء الاصطناعي Ai.

لطيفة

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة:

- "مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل

- "بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم

- "الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أمين نبيل

- "يا ليالي" من كلمات ملك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم

- "مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم

- "الورق" من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم

- "أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح

- "زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي

- "ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم

- "نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.