تامر عبدالمنعم نافياً ما تردد عن إساءته لزينة: كذب وسأقاضي كل من أشاع ذلك

ياسر رشاد - القاهرة -

نفى الفنان تامر عبد المنعم ، فى بيان له، ما أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير معترف بها، ما تردد عن إساءته إلى الفنانة زينة.

وأعرب "عبدالمنعم"، فى البيان ، عن غضبه الشديد مما أثير وأكد احترامه الشديد للفنانة الكبيرة زينة وقال : ما ينشر مقطوع من سياقه الذي جاء بحلقة برنامج "العرافة" خلال موسم رمضان الماضي، حيث ذكر نصا أن زينة كانت تتدرب على رقص التانجو مع الفنان أحمد عز حيث كانا يقومان بالتحضير لتصوير فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي.

وأوضح عبدالمنعم : عندما علمت بذلك توجهت للمكتب وعرضت على الفنانة "زينة" إما أن تتركني أو تترك الفيلم.



ونفي "عبدالمنعم" كل ما أشيع، وقال إنه أمر عارٍ من الصحة تماما وقرر أنه سيلجأ للقضاء ضد تلك المواقع الصفراء التي تثير الفتنة والوقيعة بينه وبين الزملاء، حسب البيان.