أحدث ظهور لـ جميلة عوض بعد شهر العسل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جميلة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى وأشطر ممثلة" ، "انتي حلوة" ، "يا كاريزما" ، "جميلة" ، "لطيفة" ، "حب كبير".

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو الماضي بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.