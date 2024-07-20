"مصريين وأجانب".. مشاهير تعرضوا لمواقف محرجة مع الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يتعرض المشاهير حول العالم لمواقف محرجة من قبل الجمهور وذلك بالعديد من المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة حتى وصل الأمر إلى خروج البعض منهم عن النص في اللقاءات الصحفية والتليفزيونية.

وكان أبرز هذه المواقف المحرجة مؤخرًا صفعة الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين خلال إحيائه أحد حفلات الزفاف، حيث حاول المعجب شد "الهضبة" لالتقاط صورة تذكارية، إلا أن عمرو دياب قام بالالتفاف وصفعه على وجهه وآثار بسبب جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز صفعات المشاهير في السطور التالية:

عمر الشريف

يعد الممثل العالمي الراحل عمر الشريف من أبرز النجوم الذين لا يتمالكون أنفسهم أمام العامة، حيث ظهر من قبل وسط عدد من الصحفيين أثناء وجوده بإحدى دورات مهرجان الدوحة، وقامت إحدى الصحفيات بالإلحاح عليه لإجراء حوار، إلا أن عمر الشريف انزعج وصفعها أمام الجميع، وطلبت منها إدارة المهرجان التكتم على الموقف والتوقيع على بيان يوضح أن مقطع الفيديو الذي يظهر صفعة عمر الشريف توحي أنها صفعة ولكنها ليست صفعة.

ويل سميث

أثار الممثل الأمريكي ويل سميث جدلًا كبيرًا بصفعه الممثل الكوميدي كريس روك على الهواء مباشرة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 عام 2022، حيث قام كريس روك بالسخرية من زوجة ويل سميث، جادا بينكيت سميث بسبب حلق شعر رأسها بالكامل، ليقرر ويل سميث الصعود على المسرح وصفع كريس روك وسط صدمة الجميع من رد فعله، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها بين مؤيد ومعارض لما فعله سميث، إلا أن الأخير قام بالاعتذار لكريس روك ولكن لم يقبل اعتذاره على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات.

كريستين بيل

حضرت الممثلة الأمريكية كريستين بيل، العرض الخاص لفيلم الكوميديا "The Boss" عام 2016، وأثناء تواجدها على السجادة الحمراء حاول أحد الصحفيين والذي ظهر مترنحًا إجراء لقاء صحفي معها، وبدى وكأنه مخمورا لتحاول بعدها كريستين الابتعاد عنه، إلا أنه قام بمسكها من ذراعها لتقوم الأخيرة بصفعه أمام المتواجدين.

جيجي حديد

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، لموقف محرج خلال حضورها أحد عروض الأزياء، وبمجرد خروجها قام أحد المعجبين بحمل جيجي وسط دهشتها وقامت بصفعه وانهالت عليه بالضرب وسط صراخ شقيقتها بيلا حديد التي طالبت المعجب بالابتعاد عنها وعدم لمسها وعلقت بعدها بأحد اللقاءات: "معجب!.. المعجبون الحقيقيون كانوا هناك ويمكنهم أن يخبروك ماذا حدث، لديا كل الحق أن أدافع عن نفسي، كيف تجرأ هذا الأحمق على الاعتقاد أن لديه الحق في أن يحمل شخصًا غريبًا عنه تماما".

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب لموقف محرج أثناء إحياء أحد حفلات الزفاف، حيث قام أحد المعجبين بشده في محاولة منه لالتقاط صورة تذكارية معه، إلا أن عمرو دياب لم يتمالك نفسه وقام بصفعه أمام الجميع وأثار المشهد جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رأى أن تصرف عمرو دياب جاء رد فعل لما فعله المعجب، وآخرون أكدوا بعدم أحقية "الهضبة" بضرب المعجب وكان لابد أن يتحلى بالصبر كونه شخصية عامة.

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج أثناء تواجده في مراسي بالساحل الشمالي، بعدما حاول أحد المعجبين تصوير مقطع فيديو معه، إلا أن رمضان طالبه بحذف الفيديو وسط رفض المعجب ليقوم رمضان بعدها بصفعه أمام المتواجدين، وقام بعدها بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتذر لأهل المعجب.

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